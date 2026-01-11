Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Süper Kupa finali sonrası taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı, transfer planları ve sosyal medyadaki saygısız paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Süper Kupa finalinde alınan yenilgiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulüp Başkanı Özbek, 'Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum' dedi. Başkan Özbek, maç öncesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taraftarlara dağıtılan yağmurluklardan kaynaklı memnuniyetsizlik için de özür dileyerek, 'Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır' ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına ilişkin eleştirilere de değinen Özbek, 'Hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan ricam bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak transferler konusunda kararlılığımız nettir' dedi. Özbek, maç sırasında Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip tribünlerden yükselen çirkin tezahüratlar ve sosyal medyada yapılan seviyesiz paylaşımları da kınadı. 'Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu konuda göreve davet ediyorum. Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerine saygı göstermek gerekir' ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Aydın Özbek açıklamasını, 'Dün akşamın özeti: Kaybetmeye alışkın olmayan bir camia ile uzun süredir galibiyete hasret bir camianın karşılaşmasını izledik. Bugün üzgünüz ancak Galatasaray, yaşadığı her hayal kırıklığından güçlenerek çıkar. Önümüzde önemli bir fikstür var; şimdi birlik olma zamanıdır. Geçmişte olduğu gibi, Galatasaray'ı sevenleri yine mutlu edeceğiz' sözleriyle noktaladı.