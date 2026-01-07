Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ikinci maçı, Fransa'daki hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma gününe ertelendi. TOFAŞ, seride 1-0 önde bulunuyor.

BURSA (İGFA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ikinci maçı, hava koşulları nedeniyle Fransa'da planlandığı gibi oynanamayacak. TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Nantes havaalanının kar fırtınası nedeniyle kapalı olması, her iki takımın uçuşlarının iptaline yol açtı.

Kulüp, yapılan görüşmeler sonucunda takımların bugün Cholet'e seyahat edemeyeceğinin anlaşılması üzerine, maçın 9 Ocak Cuma günü saat 20.00'ye (TSİ 22.00) ertelendiğini duyurdu. Maç, Fransa'daki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride sahasında oynadığı maçı 89-75 kazanarak 1-0 öne geçen TOFAŞ, ikinci maçı kazanması hâlinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde TOP 16 turuna yükselecek. Eğer her iki takım birer galibiyet alırsa, üçüncü ve son maç 14 Ocak Çarşamba günü Bursa'da yapılacak.