TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya'ya 82-81 mağlup olsa da ikili averaj üstünlüğüyle play-inn'i garantiledi.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League D Grubu 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile karşı karşıya geldi.

Çekya'nın Opava şehrindeki Víceúčelová Hala Opava salonunda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Lynn Kidd beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir ile buldu. Furkan Korkmaz ve Hugo Besson'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Bursa ekibi, mola dönüşü rakip sayılarına Furkan Korkmaz, Alex Perez ve Yiğitcan Saybir ile karşılık verirken, Özgür Cengiz ve Tolga Geçim'in basketleriyle ilk çeyreği 18-20 önde kapattı.

İkinci periyoda üst üste sayılarla başlayan ev sahibi takım, 11. dakikada 23-21 üstünlüğü sağladı. Kaptan Tolga'nın üçlüğüyle yeniden üstünlüğü sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir ikilisinin elinden bulduğu sayılarla 16.30'da skoru 37-37 yaptı. Çeyrek sonunda da Maxwell Lewis ve Alex Perez ile sayılar bulan Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 42-42 eşitlikle girdi.

Üçüncü periyoda Hugo Besson'un üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, Hugo Besson, Alex Perez, Yiğitcan Saybir ve Lynn Kidd'in sayılarıyla 26.30'da farkı çift hanelere çıkardı: 48-59. Hugo Besson, Yiğitcan Saybir ve Isaiah Whaley'in sayıları 28. dakikada farkı 14'e (51-65) çıkarırken, çeyrek sonunda Herzliya 9-0'lık seri yakalasa da son çeyreğe 60-65 TOFAŞ üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyoda da Tolga Geçim'in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Baskebol Takımı, rakip sayılarına engel olamayınca 34. dakikada skor eşitlendi: 68-68. Rakibin 8-0'lık serisine Yiğitcan Saybir'in serbest atış sayıları son verdi. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir ile karşılık vermeye devam eden Bursa ekibi, Lynn Kidd, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla bitime 8 saniye kala 80-81 önde olsa da parkeden son saniye basketiyle 82-81 mağlup ayrılmasına rağmen ikili averaj üstünlüğünü alarak play-inn'i garantiledi.

Herzliya karşısında TOFAŞ'ta Yiğitcan Saybir 28 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Furkan Korkmaz 14 sayı; Hugo Besson 11 sayı kaydetti. Sakatlıkları bulunan Joe Thomasson ve Marek Blazevic kadroda yer almadı. Bu sonuçla play-inn eleme turu oynamayı garantileyen TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçını 16 Aralık Salı günü sahasında saat 20.30'da İtalyan temsilcisi Trapani Shark ile oynayacak. Mavi Yeşilliler bu maçta galibiyet ya da en fazla 2 sayı farklı mağlubiyet halinde de grubu ikincilikle tamamlayacak.

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 13 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da evinde Glint Manisa Basket ile kozlarını paylaşacak.