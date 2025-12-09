Esentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan akıllı kavşağa Şehit Jandarma Komando Asteğmen Umut Karakaş isminin verilmesi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şehrimizin evladı olan şehidimizin ismini doğup büyüdüğü yerde ebediyen yaşatacağız' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı oturumları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında devam etti. Meclisin gündem maddelerinden biri, Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan akıllı kavşağa Şehit Jandarma Komando Asteğmen Umut Karakaş isminin verilmesi oldu. Şehit yakınlarının da yer aldığı meclis toplantısında alınan karara ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Umut Asteğmenimiz bizim şehrimizin evladı. Kendi mahallesinde, doğup büyüdüğü yerde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan kavşağımızda inşallah ismini ebediyen yaşatacağız. Cenab-ı Allah cennette kavuşmayı nasip etsin' dedi. Teklif, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.