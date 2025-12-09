Taşınabilir otomatik şok cihazlarının (OED) kullanımını yaygınlaştıran yönetmelik 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. OED Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarında erken müdahaleyle hayat kurtarmayı amaçlayan 'Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı (OED) Hakkında Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenleme; OED cihazlarının standartlarını, nerelerde zorunlu olarak bulundurulacağını, kayıt-takip sistemini ve kullanım esaslarını belirliyor.

AMAÇ: ERKEN MÜDAHALE İLE ÖLÜM VE SAKATLIK RİSKİNİ AZALTMAK

Yönetmeliğin amacı, sağlık kuruluşları dışında meydana gelen ani kalp durmalarında, acil sağlık ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar OED ile hızlı ve etkin müdahale edilmesini sağlamak olarak açıklandı. Yeni düzenleme ile kamu kurumlarını, özel kuruluşları, toplu taşıma araçlarını ve çeşitli kamusal alanları kapsıyor. Böylece OED cihazlarının toplumda yaygın biçimde erişilebilir olması hedefleniyor.

CİHAZLARDA ZORUNLU ÖZELLİKLER: TÜRKÇE KOMUT, EKG VERİSİ VE OED-NET ENTEGRASYONU

Yönetmelik, kullanılacak OED cihazlarının uyması gereken teknik standartları da belirledi.

Buna göre cihazlar; ölümcül ritimleri analiz ederek otomatik şok uygulayabilme, Türkçe ve İngilizce sesli komut verebilme, batarya durumu, konumu, test sonuçları ve EKG verilerini OED-Net sistemine aktarabilme ile Bakanlığın Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olma zorunluluğu taşıyacak. Bazı güvenlik kurumlarının envanterindeki cihazların konum bilgilerinin OED-Net'e bildirilmesi ise zorunlu olmayacak.

OED BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

OED cihazlarının hangi alanlarda bulundurulmasının zorunlu olacağı, EK-1 listesi doğrultusunda Bakanlık tarafından belirleniyor.

Cihazlar;herkesin görebileceği ve ulaşabileceği noktalarda, kilit altında olmayacak şekilde, standart renklerde, alarmlı koruyucu dolaplarda konumlandırılacak. Ayrıca yönlendirme işaretleri ile yerleri açıkça belirtilecek.

Yönetmeliğe göre OED cihazlarını; sağlık meslek mensupları, Bakanlık onaylı eğitim almış ilk yardımcılar, ail durumlarda SKKM desteğiyle müdahale eden halktan kurtarıcılar kullanabilecek.

Sağlık Bakanlığı, satın alınan tüm OED cihazlarının kaydedileceği OED-Net ulusal kayıt sistemi kuracak.

OED edinicileri, cihazı satın aldıktan sonra 30 gün içinde sisteme kaydettirmekle yükümlü olacak.

Cihazın seri numarası, konumu, yerleşim bilgisi ve bakımı yine edinicinin sorumluluğunda olacak.

Yönetmelik 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz