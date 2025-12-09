Adıyaman'da güvenlik hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve güçlü bir şekilde yürütülmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen toplam 116 yeni hizmet aracı, düzenlenen törenle resmen hizmete başladı.

ADIYAMAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve hayırseverlerin destekleriyle kente kazandırılan araçlar, güvenlik birimlerinin operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Yeni araçların devreye girmesiyle birlikte şehir genelinde asayiş, trafik, acil müdahale ve kırsal güvenlik hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Törende yapılan konuşmalarda, Adıyaman'ın huzur ve güvenliğine verilen önemin altı çizilirken, yeni araçların kente büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Yetkililer, güvenlik güçlerinin her koşulda vatandaşların huzuru için görev başında olduğunu belirterek destek veren tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte Adıyaman'da güvenlik hizmetlerinin daha modern, hızlı ve güçlü bir yapıya kavuşması bekleniyor.