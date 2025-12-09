Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile birlikte Sakaryaspor'a Rüstemler Tesisi'nde bir moral ziyareti gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Vali Rahmi Doğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayan Sakaryaspor kafilesini Rüstemler Tesisleri'nde ziyaret etti.

Başkan Alemdar, futbolculara yanlarında olduklarını ifade ederek, 'Bugünü bir milat olarak görün. Hiçbir şeyi düşünmeden sahaya odaklanın. Biz de üzerimize düşeni hep birlikte yapacağız' dedi. Vali Doğan ise doğru destek ve yüksek motivasyonla takımın daha iyi yerlere geleceğine inandığını dile getirdi.

SAKARYASPOR ŞEHRİN GURURUDUR

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Alemdar, futbolcuların sahadaki mücadelesine ve emeğine duyduğu saygıyı dile getirerek Sakaryaspor'un bu şehir için yalnızca bir takım değil, bir marka olduğunu vurguladı.

TAKIMIN BAŞARISINI DÜŞÜNEN HERKESE GÖNÜL KAPIMIZ AÇIK

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Alemdar, 'Çok pozitif bir şekilde geldim. Sezon öncesi Bolu kampında da söylemiştim; bu takımın başarısını düşünen, bunun için ter döken herkese gönül kapımız açıktır. Sakaryaspor geçmişi başarılarla dolu, ülke sporuna sayısız futbolcu kazandırmış büyük bir kulüptür' dedi.

SİZ SAHAYA ODAKLANIN, BİZ BURADAYIZ

Başkan Alemdar ayrıca futbolculara, 'Sizlerle ilk buluşmamda söylediğim gibi bu kulüpte kimsenin alacağı kalmaz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Zorluklara rağmen mücadele ettiniz, emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki hep birlikte başarılı olacağız. Bugünü bir milat olarak görün. Sadece kimseyi düşünmeden sahaya odaklanın. Bu takımı el ele vererek daha güçlü hâle getireceğiz' sözleriyle moral desteğinde bulundu.

BİZLER HER ZAMAN ARKANIZDAYIZ

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, 'Sezonun başından bu yana süreci yakından takip ediyoruz. Bugün bulunduğumuz nokta kötü değil. Doğru destek ve yüksek motivasyonla çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Bizler her zaman arkanızdayız. Sizler de üzerine düşeni yaptığınız sürece güzel sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki sürecin inşallah daha olumlu ilerlemesini temenni ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Alemdar, antrenman öncesi takıma baklava ikramında bulunurken ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.