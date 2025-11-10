TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında İspanya deplasmanında La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında İspanya deplasmanında La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Santiago Martin Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FIBA organizasyonu Basketball Champions League'de mücadelesine devam eden TOFAŞ, normal sezon D Grubu 4. haftasında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife'ye konuk oluyor.

Grubuna Bnei Penlink Herzliya ve Trapani Shark galibiyetleriyle başlayan Mavi Yeşilliler, La Laguna Tenerife ile Bursa'da oynadığı mücadelede rakibine 64-81 kaybetmişti.

İspanya deplasmanında güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak olan Bursa ekibi, parkeden 17 sayı fark üzeri galip ayrılması durumunda grup liderliğini de eline alacak. Hafta sonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Bursaspor Basketbol'u 84-70 yenmeyi başaran TOFAŞ Basketbol Takımı'nda Avrupa maçı öncesi eksik oyuncu bulunmazken, grupta 3'te 3 yapan La Laguna Tenerife, son olarak 8 Kasım Cumartesi günü oynadığı İspanya Ligi karşılaşmasında Burgos'u 101-97 mağlup etmişti.

11 Kasım Salı günü Santiago Martin Arena'da oynanacak D Grubu 4. hafta mücadelesi Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Fransa'dan Yohan Rosso; Bosna Hersek'den Ademir Zurapovic ve Fransa'dan Yann Vezo Davidson hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sıradaki maçını 9 Aralık 2025 tarihinde Bnei Penlink Herzliya ile deplasmanda oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 16 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Denizli'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile kozlarını paylaşacak.