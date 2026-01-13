Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde bir kez daha Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak. Kazananın TOP 16 bileti alacağı serinin son maçı 14 Ocak Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League'de (BCL) son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen TOFAŞ, play-in eleme turu serisi 3. ve son maçında Fransız temsilcisi Cholet Basket'i konuk ediyor.

Saha avantajıyla başladığı seride ilk maçtan taraftarı önünde 89-75 galip ayrılan Mavi Yeşilliler, serinin ikinci maçında rakibine Fransa deplasmanında 105-86 mağlup olunca seride durum 1-1'e gelmişti.

Play-in eleme turu serisi bir kez daha Bursa'ya taşındı ve TOP 16 bileti 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak maç ile belli olacak.

Mavi Yeşilliler taraftarının desteğiyle rakibini bir kez daha mağlup edip adını son 16'ya yazdırmak isterken; Bursa ekibinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Play-in eleme turu serisi son maçını İspanya'dan Antonio Rafael Conde Ruiz ve Luis Castillo Larrova ile Slovenya'dan Boris Krejic hakem üçlüsü yönetecek.

Mavi Yeşilliler, son 16 turuna kalması halinde bu turda Alman temsilcisi Alba Berlin, Yunanistan temsilcisi AEK BC ve play-in eleme turunda Spartak Office Shoes'u elemeyi başaran bir diğer Yunan ekibi Karditsa Laponiki ile J Grubu'nda yer alacak.