Mardin'in Yeşilli ilçesinde binlerce vatandaş, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 'İlçe İftar Programları' kapsamında Yeşilli ilçesinde yoğun katılımlı bir iftar programı gerçekleştirildi.

Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ile çok sayıda davetli katıldı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, açılış konuşmasında Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferine vurgu yaparken, uluslararası gelişmelere de değindi.

Başkan Demir, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, 'Komşumuz İran Siyonistlerin saldırısı altında. 2 milyar Müslüman susmuş, 8 milyon münafık Müslümanları dilim dilim doğruyor ve Müslümanlar seyrediyor. Osmanlı'nın son yüzyılda iç cephenin parçalanmasından bakın kaç tane devletçik çıkardılar. Şimdi sıra İran'da. Ne kadar güçlü bir ordu ve ne kadar güçlü bir lideriniz olursa işte o zaman dünyada güçlü olursunuz. Çok şükür güçlü hükümetimiz, güçlü liderimiz ve güçlü milletimiz var' ifadelerini kullandı.

Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç da konuşmasında ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu öne çıkardı. Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada Ramazan ayı boyunca Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sosyal destek çalışmalarını anlattı. Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara her gün 4 bin 500 sıcak yemek ve 9 bin ekmek ulaştırıldığını belirtti. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan iftar çadırında günlük 2 bin kişinin iftar ettiğini, Ramazan öncesi başlatılan çalışmalarda ise 40 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ve dağıtımların devam ettiğini ifade etti.

Vali Akkoyun, 'Her gün farklı bir ilçede iftar programı düzenliyoruz. Kardeşlik sofralarımızda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşamak, dayanışma kültürümüzü güçlendirmek ve hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmamak adına tüm imkânlarımızla sahada olmaya devam ediyoruz. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.

Programa Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Program, yapılan duaların ardından vatandaşların iftarlarını açmasıyla sona erdi.