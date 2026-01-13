Tarih Vakfı, lise öğrencilerini kendi aile geçmişlerini araştırmaya ve yazmaya davet ettiği 'Gençler Tarih Yazıyor' projesinin 2026 başvurularını açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Tarih Vakfı tarafından gerçekleştirilen 'Gençler Tarih Yazıyor' projesi, tarihsel anlatıların yalnızca büyük olaylardan değil, bireylerin yaşamlarından ve deneyimlerinden beslendiği fikrinden hareket ediyor. Tarih yazımının öznel yönlerine dikkat çeken proje, gençleri hem kendi yaşamlarına hem de bir ailenin parçası olarak taşıdıkları toplumsal ve tarihsel mirasa eleştirel bir gözle bakmaya teşvik ediyor.

Bu yıl 'Aile Tarihimi Yazıyorum' teması kapsamında lise öğrencilerinden; özyaşamöyküsü, anı, günlük, mektup, fotoğraf, video, ses kayıtları, nüfus tutanakları, aileye ait materyal kültür nesneleri ve sözlü tarih kayıtları gibi çeşitli kaynaklardan yararlanarak kendi ailelerinin tarihine ilişkin araştırma yapmaları bekleniyor. Öğrencilerin bu süreçte 'aile' kavramını nasıl tanımladıklarını, kimleri ve hangi hikâyeleri aile tarihinin parçası olarak gördüklerini sorgulamaları; çözümleyici ve eleştirel bir tarih yaklaşımı geliştirmeleri amaçlanıyor.

Proje süreci, akademisyenler ve gönüllü lise öğretmenlerinin desteğiyle yürütülecek bir öğrenci atölyesi ve final etkinliğinden oluşuyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek öğrenci atölyesinde, eleştirel okuryazarlık perspektifinden aile tarihi yazımına yönelik tarihsel ve biyografik yaklaşımlar ele alınacak; görsel malzeme kullanımı ve sözlü tarih yöntemlerine ilişkin pratik bilgiler paylaşılacak. Ayrıca, makale ve proje yarışmasının değerlendirme kriterleri de bu atölyede öğrencilere aktarılacak.

Atölye sonrasında öğrenciler, ilk proje taslaklarını Danışma Kurulu'na sunacak; alanında deneyimli öğretmenler ve akademisyenlerden geri bildirim alarak çalışmalarını geliştirme imkânı bulacak. Proje metinlerinin teslim edilmesinin ardından, Tarih Vakfı'nın seçkin tarihçi ve akademisyenlerinden oluşan Seçici Kurul değerlendirme yapacak. Final etkinliğinde, katılımcılar huzurunda proje sunumları gerçekleştirilecek; en başarılı üç proje açıklanarak ödüllendirilecek. Tüm katılımcı öğrenci ve öğretmenlere ise uluslararası geçerliliğe sahip katılım belgesi verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu proje kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek.

Proje sonunda, atölye ve etkinlik sürecini özetleyen basılı bir rapor/broşür hazırlanacak; fotoğraf ve video kayıtlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak. Proje raporları makaleye dönüştürülerek Toplumsal Tarih Dergisi'nde yayımlanacak. Yarışmada dereceye giren projeler ise, katılımcıların onayı doğrultusunda yine Toplumsal Tarih Dergisi'nde okurlarla buluşacak.

Proje Takvimi

6 Şubat 2026 - Başvurular için son tarih

21 Şubat 2026 Cumartesi - Öğrenci Atölyesi

11 Mayıs 2026 - Proje metinlerinin teslimi

13 Haziran 2026 Cumartesi - Seçici Kurul huzurunda proje sunumları ve ödül töreni