KOBİ'lere uygun şartlarda finans desteği sağlamak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketinde, kredi hacmi 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - TOBB'un girişimleri sonucu artırılan Nefes Kredisi'ne yeni başvurular 19 Kasım Çarşamba itibariyle başlayacak. TOBB, KGF ve Bankaların işbirliğinde verilecek kredide 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

KOBİ'lere yeni bir TOBB Nefes Kredisi fırsatı geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ'lere destek olmak için 2 Ekim 2025 tarihinde başlatılan 25 milyar Türk Lirası tutarındaki ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası'na yükseltildi. İş dünyasının yoğun talebi sonrasında TOBB'un girişimleri sonucu artırılan Nefes Kredisi'ne başvurular 19 Kasım Çarşamba itibariyle başlayacak. Krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yap Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Artırılan kredi hacminde mevcut koşullar aynen devam edecek. Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.

Temmuz ayında verilen ilk TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. Böylece TOBB Nefes Kredisi ile bu yıl KOBİ'lere sağlanan toplam destek 80 milyar Türk Lirası'na ulaşmış olacak.

KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Sürekli vurguladığım en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Temmuz ayında birinci Nefes Kredisi'ni hayata geçirdik. KOBİ'lerimize 30 milyar TL destek sağladık.

İkinci Nefes Kredisi'ne ise 2 Ekim tarihinde başladık. Bu paketten şu an itibariyle 20 bin civarında firmamız yararlandı. 25 milyar Türk Lirası büyüklüğündeki kredi hacmi dolmak üzere. Oda-Borsa Başkanlarımız ve iş dünyamızdan gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki beklentimizi ilgili makamlara ilettik. Yaptığımız girişimler sonucu kredi hacmi 50 Milyar Türk Lirası'na yükseltildi. Böylece sadece 2025 yılı içerisinde TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ'lere sağladığımız destek 80 milyar Türk Lirası'na ulaşmış olacak. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir' dedi.