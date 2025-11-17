Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'ne video konferansla katılarak, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun ekonomik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Belçika-Brüksel'de DEİK ve EBS tarafından gerçekleştirilen Türkiye-AB İş Zirvesi'nin açılışına video konferans aracılığıyla katıldı. Zirvede, Avrupa Birliği ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceği ele alındı.

Konuşmasında Türkiye'nin AB üyeliğine stratejik bağlılığını vurgulayan Bolat, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için sağlam ve sürdürülebilir bir temel oluşturduğunu ifade etti. Bolat, sürecin siyasi tartışmalardan bağımsız olarak, tamamen ekonomik bir gereklilik olduğunu ve yaşanan gecikmenin her iki tarafın iş dünyasında finansal ve rekabetçi maliyetler yarattığını belirtti.

Bakan, ayrıca Türk iş insanlarının vize sorunlarının çözülmesi ve ihracatı doğrudan etkileyen kara yolu geçiş kotalarındaki kısıtların kaldırılması yönündeki taleplerini de AB muhataplarına iletti. Zirve kapsamında Türkiye ve AB girişimcilerinin ortak çıkarları doğrultusunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesine güçlü destek vermeye devam edeceklerini de dile getirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da 'Gümrük Birliği 2.0' oturumuna katılarak, AB'nin yeşil ve dijital dönüşümü ile üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının yarattığı asimetrileri anlattı ve güncellemenin her iki tarafın rekabet gücü için zorunlu olduğunu vurguladı.

Bolat, zirveyi düzenleyen DEİK ve EBS'ye, Türkiye-AB ekonomik ortaklığının güçlenmesine katkı sağlayan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.