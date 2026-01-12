TMMOB İnşaat Mühendisleri (İMO) Bursa Şubesi, 2026 yılı olağan seçim takvimi kapsamında başkanlık seçimine hazırlanıyor. Oda yönetiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek seçim, 15 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Seçim süreciyle birlikte adaylar da kamuoyuna tanıtılmaya başlandı.

BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi'nde yaklaşan seçimler öncesinde adaylık açıklamaları hız kazandı. Adaylar, meslektaşlarına yönelik mesajlarını farklı iletişim kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Ferdi Tercanlıoğlu, 10 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan bir video ile başkanlık için aday olduğunu kamuoyuna açıkladı. Söz konusu açıklama, Çağdaş Mühendisler Grubu'nun resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu.

Yapılan paylaşımlarda, meslek örgütlerinin yönetiminde katılımcılık, şeffaflık ve mesleki dayanışma gibi kavramlara atıf yapılırken, seçim sürecinin oda üyeleri açısından önemine dikkat çekildi. Seçimin, Bursa'daki inşaat mühendislerinin mesleki temsil ve örgütlenme anlayışını belirleyecek bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor.

FERDİ TERCANLIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Tercanlıoğlu, Bursa Karacabey doğumlu olup, Bursa Erkek Lisesi ve Çukurova Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur. Mesleki kariyerini inşaat mühendisliği alanında sürdüren tecrübeli bir isim olarak biliniyor. Bursa'da meslek pratiğini kendine ait firmalarda yürüten Tercanlıoğlu'nun, mühendislik faaliyetlerinin yanı sıra mesleki ve sivil oluşumlarda da yer aldığı biliniyor. Kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgiler, Tercanlıoğlu'nun mühendislik mesleği kapsamının dışında, yerli tohum, eğitim dernekleri ve sivil havacılık gibi farklı alanlarda da faal bir deneyim sahibi olduğunu gösteriyor.

Adaylık duyurusunda yer alan ifadelerde, mühendislik mesleğinin güncel sorunlarına ve oda yönetiminde çağdaş bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yapıldı.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ BURSA ŞUBESİ SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İMO Bursa Şubesi'nin başkanlık seçimi, 15 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçim, odanın genel kurul takvimi çerçevesinde yapılacak olup, oy kullanma işlemi oda üyelerinin katılımına açık olacak. Seçim sonucunda belirlenecek yeni yönetimin, önümüzdeki dönemde odanın mesleki faaliyetleri, kamu kurumlarıyla ilişkileri ve üyelerin hak ve taleplerine yönelik çalışmalarını şekillendirmesi bekleniyor.

SEÇİME DOĞRU: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ BURSA ŞUBESİ

Yaklaşan seçimler, Bursa'daki inşaat mühendisleri açısından yalnızca bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda mesleki temsil anlayışının da yeniden tartışıldığı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Adayların açıklamaları ve seçim çalışmaları önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Oda üyeleri, 15 Şubat 2026 tarihinde yapılacak seçimle birlikte İMO Bursa Şube'sinin yeni başkanını ve yönetim kadrosunu belirlemiş olacak. Seçim sürecine ilişkin gelişmelerin, odanın resmî kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.