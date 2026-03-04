Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu Karacahacı Musa mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 67 AEF 165 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen A.A. yönetimindeki 34 MLV 099 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

