Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin titiz çalışmalarıyla restore ettiği İzmit Saat Kulesi, 3 ton enjeksiyon kullanılarak güçlendirildi. Baştan aşağı temizlenen tarihi yapının uzun süredir çalışmayan saat mekanizması da onarılarak yeniden işler hale getirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Özgün mimari yapısıyla İzmit'in sembolleri arasında yer alan Saat Kulesi'nde restorasyon çalışmaları sona yaklaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen titiz çalışmalarda; temizleme, eksik parçaların kalıplarının çıkarılması ve yeniden imalatı, boyama ile elektrik tesisatlarına yönelik işlemler tamamlandı. Aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapı, yeniden İzmit'in siluetine değer katmaya hazırlanıyor.

SAAT TAMİR EDİLDİ, KURŞUN ÇATI YENİLENDİ

Ahşap imalatlarına yönelik çalışmaların sürdüğü tarihi yapıda, saat mekanizmasının tamiri tamamlanarak yeniden çalışır hâle getirildi. İç mekânda öngörülen sıva imalatları ve paratoner montajı tamamlandı. Zamanla deforme olan kurşun çatı ise yeniden kurşun kaplama ile yenilendi. Saat Kulesi'nin pencereleri ise ilerleyen günlerde takılacak.

Ata yadigârı İzmit Saat Kulesi'nin iç bölümünde tuğla örme, dış bölümünde ise taş kaplama bulunuyor. Taş ve tuğlalar arasında horasan harç kullanılan yapı, zamanla deformasyona uğrayarak taşıyıcı direncini büyük ölçüde kaybetmişti. Büyükşehir Belediyesi, Saat Kulesi'ni eski ihtişamına kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir güçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Taş ve tuğlalar arasında oluşan boşluklar özel harçla doldurulurken, yapının dayanıklılığını artırmak için kompresörler yardımıyla 3 ton enjeksiyon uygulandı.

Yıllar içinde binanın yüzeyinde biriken kir ve pas, yukarıdan aşağıya doğru kumlama yöntemi kullanılarak temizlendi. Dış cephede yer alan ve zamanla bozulan motifler onarıldı, mermer yüzeyler temizlendi, taş derzleri yenilendi. Bu aşamadan sonra restorasyon için kurulan iskele sökülecek ve çeşmelerin su tesisatı yapılacak. Böylelikle Saat Kulesi, hem İzmit'in görsel hafızasını yaşatacak hem de vatandaşların dinlenip su içebileceği bir mekân haline gelecek.

Restorasyon kapsamında cephede eksik olduğu tespit edilen tüm parçalar tamamlanıyor. Mevcut elemanlardan kalıp alınarak üretilen parçalar, özgün yapıya uygun şekilde yerlerine monte ediliyor. Cephe yüzeylerinde temizlik çalışmaları sürerken, ahşap elemanlarda zımpara işlemleri devam ediyor. Ayrıca yapılacak aydınlatma sistemi sayesinde tarihi saat, gece saatlerinde de net bir şekilde görülebilecek.