1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açıklama yapan AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin doğal afetlere karşı topyekûn hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Deprem Haftası mesajında Türkiye'nin tektonik, sismik ve topografik yapısı gereği sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Depremin yanı sıra sel, su baskını, çığ, heyelan ve yangın gibi afetlerin de sık yaşandığına dikkat çeken Pehlivan, 'Bu afetlerin en yıkıcı olanı depremlerdir' dedi.

Vali Pehlivan, AFAD'ın 'Türkiyemizin Afetlerde Ortak Gücü' misyonuyla risk azaltma, afet müdahale ve iyileştirme planlarını tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde yürüttüğünü belirtti. Başkan, teknolojik donanım, iletişim ağı, lojistik altyapı ve eğitim-tatbikatlarla afet yönetim süreçlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin 485 diri fay hattı üzerinde bulunduğunu ve Alp-Himalaya kuşağı içinde yer aldığını hatırlatan Pehlivan, 'Ülkemizde ortalama her üç yılda bir 6 büyüklüğünde, her beş yılda bir 6'dan büyük ve her on yılda bir 7'den büyük deprem yaşanmaktadır. Geçmiş yüzyıllarda da bu sismik hareketlilik sıklıkla tecrübe edilmiştir' dedi.

Deprem ve afet farkındalığının önemine dikkat çeken Pehlivan, mesajında şunları kaydetti:

'Unutmayalım, ülkemiz bir deprem ülkesi. Afetlere karşı topyekûn hazırlanmalı, eğitim, farkındalık ve risk azaltma çalışmaları ile olası riskleri en aza indirmeliyiz. Vatandaş olarak bu bilinci hayatımıza yansıtmalı, devlet ve millet işbirliğiyle dirençli şehirler ve toplumlar oluşturmalıyız. 'Afetlere Dirençli Türkiye' hedefine, kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektörümüzle birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.'