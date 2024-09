İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile birlikte nitelikli işgücünün temin edilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını ifade etti.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK arasında iş birliği protokolü imzalandı

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile birlikte nitelikli işgücünün temin edilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını ifade etti.

“Küresel rekabetin arttığı günümüzde, ülkemizin ekonomik gücünü artırmanın en önemli yollarından biri, işgücümüzü daha donanımlı ve yetkin hale getirmektir" diyen Bakan Işıkhan, "Dijitalleşmenin, hayatımızın her alanını dönüştürdüğü, sürdürülebilirlik ilkesinin iş dünyasında kalıcı bir yer edindiği bir dönemde, işgücümüzün bu yeni koşullara uyum sağlaması bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bugün TİSK ile imzalayacağımız bu protokol, ülkemizin ekonomik kalkınması, toplumsal refahı ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak; nitelikli insan kaynağının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.” diye konuştu.

‘TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İşgücü Uyum Programı’nı hayata geçirerek, çalışma hayatına uyum sağlamış eleman ihtiyacına katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, “Bu program, çalışmayan ve çalışamayan kesimlerin işgücüne katılımını artırmayı hedeflemektedir. Kamu sektöründe deneyim kazanan vatandaşlarımızın, özel sektöre geçiş süreçlerini de verdiğimiz eğitimlerle desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece işgücümüzün niteliğini yükselterek, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir model oluşturuyoruz. Bu programla, iş gücüne dahil olmayan her bir vatandaşımızı, ülkemizin ekonomik kalkınmasının bir parçası haline getirmeyi de hedeflemekteyiz.” Şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, Şubat ayında açılışı gerçekleştirilen İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı ile bugüne kadar yaklaşık 470 bin kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını söyleyerek; “Yine İş Pozitif kapsamında Her Meslekte Kadın Eli Projemiz, bu iş birliği protokolü kapsamında daha da güçlenecek ve kadınların işgücüne daha etkin katılımını sağlayacaktır. Kadınların çalışma hayatının her yanında ve her meslekte yer almasını teşvik ederek; onların ekonomik hayatta daha güçlü yer edineceklerine ve ülkemizin ekonomik gücünün artmasına değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.” Dedi.

‘İŞGÜCÜNE KATILIMDA ZORLUK YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN İŞGÜCÜNE DAHA ETKİN KATILIMLARINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

Engelli vatandaşların istihdamının bu protokolün önemli sonuçlarından biri olarak gördüğünü dile getiren Bakan Işıkhan; “18 Eylül itibarıyla hibe çağrısına çıkmayı planlıyor, engelli kardeşlerimizin ve engelli istihdam etmek isteyen, özellikle TİSK üyesi işverenlerimizin, proje tekliflerini bekliyoruz. Bu yıldan itibaren her yıl engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı da hedefliyoruz. Bu kapsamda, bu yıl hedef temamızı “otizmli bireylerimiz” olarak belirledik. Otizmli bireylerimizi, işyerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini de destekleyeceğiz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz.” İfadelerini kullandı.

‘ÇALIŞAN BİLDİRİM SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ’

Bakan Işıkhan, “Engelli çalıştırma yükümlüğü İş Kanunumuzda yer alıyor ve Bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü Aylık İşgücü Çizelgeleri aracılığıyla yapıyoruz. Bu kapsamda, bu belgenin İl Müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve “Çalışan Bildirim Sistemi”ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek, engelli açığının kapatılmasını sağlayacağız. İşverenlerimizden ricamız illerde mağduriyet yaşamamaları için bu sürece hazırlıklı olmalarını ve sosyal sorumluluk bilinciyle destek vermeleridir. Bu işbirliği ile önümüzdeki dönemde TİSK’e üye iş yerlerinde 100 bin yeni istihdam oluşturmayı da hedefliyoruz.” dedi.

Bu hedefin, ülkenin ekonomik kalkınması ve işsizliğin azalması yolunda atılan en somut adımlardan biri olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan sözlerine; “TİSK’in 100 bin yeni istihdama desteği, işverenlerimizin Orta Vadeli Program’ımızın işlediğine ve bizlere olan güvenlerinin de bir göstergesidir. Bu hedefe ulaşmak için kamu ve özel sektör işbirliği içinde çalışarak nitelikli işgücümüzü inşallah daha da artıracağız. TİSK ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ülkemizin daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacak ve geleceğin işgücünü şekillendirecektir.” şeklinde sürdürdü.

TİSK işe gerçekleştirilen işbirliğin, ülkemizin daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacağını ve geleceğin işgücünü şekillendireceğini söyleyen Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’a hassasiyeti ve kurduğu yakın diyalog süreçleri için teşekkür ederek, “Hep birlikte, daha güçlü ve kapsayıcı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.