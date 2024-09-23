16. Misi Yerel Lezzetler Şenliği bu yıl da ilgi büyük ilgiyle gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerine ait birbirinden lezzetli yöresel tatların yarıştığı şenlikte düzenlenen, konser, dans gösterileri ve atölyeler, katılımcılara güzel bir gün yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerin ve yerel ürünlerin tanıtımı amacıyla düzenlediği 16. Misi Yerel Lezzetler Şenliği, Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Şenlik, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta’nın da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın eşlik ettiği kortejin sonunda, Halk Dansları Topluluğu’nun sunduğu gösteri ilgiyle izlendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir açılışta yaptığı konuşmada, bu tür şenliklerle unutulan yerel tatların yeniden hatırlandığına ve kırsal mahallelerin tanıtıldığına vurgu yaptı.

Başkan Şadi Özdemir, kırsal mahalleleri turizm konusunda desteklemek gerektiğine dikkat çekerek, “Tarım alanlarını koruyarak ve doğayı bozmadan da hayatımızı sürdürebiliriz. Bizler de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Nilüfer Belediye Başkanı iken Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin yolculuğunu başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e de teşekkür ederiz. Bu şenliği daha ileriye taşımak bize düşüyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Misi Mahalle Muhtarı Haluk Balta da şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer ise, “Amacımız sadece yerel mutfakları keşfetmek değil, bu toprakların değerini, Misi’nin adını geniş kitlelere duyurmak” dedi.

YEMEKLER YARIŞTI

Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin bu yıl da heyecanla beklenen yarışmalarında kazanan tarifler ödüllendirildi. Jürisinde ünlü şef Ebru Baybara Demir’in de yer aldığı “Misi Yemek Yarışması”nda astarlı sütlaç ile Gülçin Başaran birinci, tahinli helvalı çıtır ile İrem Nur Kiraz ikinci, patlıcanlı köfte sarması ile Ayşenur Bayram üçüncü oldu.

Nilüfer Kadın Dernekleri yemek yarışmasında ise Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği bulgur pilavı ile birinciliğe hak kazandı. Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği perde kebabı ile ikinci olurken, 23 Nisan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ise tepsi kebabı ile üçüncü oldu. Yemek yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

ÖDÜLLÜ ŞEFTEN ATÖLYE

Gastronomi dünyasının Nobel’i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize 2023'ün kazananı Şef Ebru Baybara Demir, şenlikte “Yerel Lezzetler Mutfağı” isimli bir atölye de düzenledi. Hayat hikayesini ve yaptığı çalışmaları anlatan Demir, farklı tariflerini de izleyicilerle paylaştı.

Şenlikte çocuklar da unutulmadı. Kitap ayracı, seramik broş, sokak oyunları atölyeleri ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Yetişkinler için de makrome peçetelik atölyesi gerçekleştirildi. 16. Misi Yerel Lezzetler Şenliği, “Uzun Lafın Kısası” grubunun keyifli performansıyla son buldu.