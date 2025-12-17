Bursa'nın Mudanya ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık amacıyla kurumlar arası iş birliği eğitimle güçlendiriliyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile 6/1 ve 6/2 numaralı Ticari Su Ürünleri Avcılığı Tebliğleri kapsamında, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi Şube Müdürlüğü personeline uygulamalı ve teorik eğitim verdi.

Eğitimde, yasak avlanma yöntemleri, boy ve tür sınırlamaları, avlanma dönemleri, ruhsat ve belge kontrolleri gibi konular ele alındı.

Uygulamalı kısımda ise denetim teknikleri ve numune alma yöntemleri pratik olarak gösterildi.

Yetkililer, eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, deniz ekosisteminin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.