2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Adayların işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.
ANKARA (İGFA) - 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinde sona gelindi.
ÖSYM tarafından yürütülen başvurular bugün saat 23.59'da tamamlanacak.
Sınava katılmak isteyen adayların, başvuru ve ödeme işlemlerini gün sonuna kadar eksiksiz şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.
Yetkililer, sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulunarak işlemlerin son dakikaya bırakılmamasını tavsiye ederken, başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru takviminin ayrıca ilan edilmesi bekleniyor.
