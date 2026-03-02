Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulunarak işlemlerin son dakikaya bırakılmamasını tavsiye ederken, başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru takviminin ayrıca ilan edilmesi bekleniyor.

Sınava katılmak isteyen adayların, başvuru ve ödeme işlemlerini gün sonuna kadar eksiksiz şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.

ÖSYM tarafından yürütülen başvurular bugün saat 23.59'da tamamlanacak.

ANKARA (İGFA) - 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinde sona gelindi.

