Ticaret Bakanlığı, 2025 Nisan ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ve iptal edilen D1 listelerini bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında düzenlenen belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan listelere göre, 456 firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1), 8 firmaya Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi (D3), 7 firmaya ise Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) verildi. Ayrıca, firma talepleri doğrultusunda 23 Dahilde İşleme İzin Belgesi iptal edildi

–– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi'ne ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2025 Yılı Nisan Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ