Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, 2023 ve 2024’ün ardından bu yılın ilk dört ayını da zararla kapatan hazır giyim sektörünün içinde bulunduğu kritik duruma dikkat çekmek ve acil çözüm önerilerini paylaşmak üzere basın açıklaması yaptıANKARA (İGFA) - Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden hazır giyim, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek maliyetler nedeniyle krizde.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 1 milyon istihdam ve 50 milyar dolarlık üretimle ekonomiye katkı sağlayan hazır giyim sektörünün, ekonomik politikalar ve maliyet artışları nedeniyle sürdürülemez bir noktada olduğunu açıkladı. Sektör, devlet desteği olmadan ayakta kalamayacağını vurguladı.

2022-2024 arasında resmi enflasyon yüzde 138 artarken, asgari ücret yüzde 249, politika faizi yüzde 258 yükseldiğine dikkati çekilen açıklamada, döviz kurunun sadece yüzde 101 arttığını, bunun da gelir-gider dengesini bozarak sektörün rekabet gücünü zayıflattığı kaydedildi. "Türk hazır giyim ürünleri, Uzak Doğu’dan yüzde 60, Kuzey Afrika’dan yüzde 45 daha pahalı hale geldi" diyen TGSD Başkanı Toygar Narbay, "2024’te yüzde 50’lik politika faizi, yüzde 63,2 bileşik faize yol açarken, kur artışı yüzde 16’da kaldı. Bu da yüzde 40,5 reel faiz anlamına geliyor. Yüksek faiz, ürün fiyatlarını yüzde 30 artırarak enflasyonu körüklüyor" dedi.

Net ihracata yüzde 10 destek sağlanması gerektiğini kaydeden Başkan Narbay, "Mevcut yüzde 3’lük destek, ithalat bağımlılığı düşük hazır giyim sektörünü dezavantajlı kılıyor. Reeskont faizi, politika faizinin yarısına düşürülmeli, KGF destekli kredilerle firmaların bilançoları güçlendirilmeli. TGSD, 2025’te sektör firmalarının özkaynaklarının tükenmesini öngörüyor. Çalışan başına 2 bin 500 TL destek, ölçek fark etmeksizin tüm firmalara verilmeli" dedi.

Narbay, mevcut politikaların enflasyonu düşürmediğini, ihracatı ve sermayeyi erittiğini belirterek, üretimi merkeze alan yeni bir ekonomi politikası talep etti.

Devlet desteği olmazsa, sektörün küresel konumunu kaybedeceği, iflas ve konkordato riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapan TGSD, açıklamasında, kamu ve paydaşlarla iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.