Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibariyle 'Fahiş Fiyat Denetimleri ve Sektör Bazlı Denetimler' kapsamında bin 274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimleri 81 ilde yoğun şekilde sürdürülüyor.

Denetimler kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 2023 yılında 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135milyon 104 bin 257 TL idari cezası kesildi.

2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314 lira 50 kuruş idari para cezası uygulandı.

Sektörel bazdaki denetimlerde ticari etiğe aykırı davranışlarda bulunarak haksız kazanç sağlayanları engelleme yönelik bakanlığında diğer çalışmaları şöyle özetlendi: