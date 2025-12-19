Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın JAK Timleri, Uludağ'daki telesiyej arızalarına karşı hazırlıklarını artırdı. AFAD ile düzenlenen eğitimlerle, acil durumlara hızlı müdahale kapasitesi geliştirildi. Yetkililer, bu tatbikatların önemini vurguladı.
BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK Timleri, Uludağ Kayak Merkezi'nde olası telesiyej arızalarına ve mahsur kalma durumlarına karşı hazırlıklarını güçlendirdi.
Timler, AFAD ekipleriyle birlikte yürütülen 'Teleferikten Kurtarma Eğitimi' kapsamında, güvenli müdahale tekniklerini uygulamalı olarak pekiştirdi. Eğitimle, olası acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesi artırıldı.
Jandarma yetkilileri, bu tür tatbikatların hem ziyaretçilerin güvenliği hem de ekiplerin operasyonel başarısı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.