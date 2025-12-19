Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma yetkilileri, bu tür tatbikatların hem ziyaretçilerin güvenliği hem de ekiplerin operasyonel başarısı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Timler, AFAD ekipleriyle birlikte yürütülen 'Teleferikten Kurtarma Eğitimi' kapsamında, güvenli müdahale tekniklerini uygulamalı olarak pekiştirdi. Eğitimle, olası acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesi artırıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK Timleri, Uludağ Kayak Merkezi'nde olası telesiyej arızalarına ve mahsur kalma durumlarına karşı hazırlıklarını güçlendirdi.

