Ticaret Bakanlığı, iç piyasa dengesini korumak, ticarette dürüstlüğü sağlamak ve halk sağlığını tehdit eden her türlü girişimi önlemek amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda, sahte evrak ve fatura düzenleyen, İnterpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar dahil çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. 2025 yılı başından bu yana toplam 434 araç hakkında adli işlem başlatıldı.

İşlemler kapsamında, 282 otomobil, 52 iş makinesi ve 15 TIRdan oluşan toplam piyasa değeri 1 milyar 712 milyon 479 bin TL olarak belirlenen araçların 1 milyar 451 milyon TL'lik kısmı otomobil grubu oluşturdu.

Bakanlık, taşıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almayı sürdüreceğini açıkladı.