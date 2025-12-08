Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmeler sonrasında anlaşmaların imza töreni ve iki liderin basın açıklaması sonrasında saat 18.30'da Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda resmi akşam yemeğinde buluşulacağı öğrenildi.

Törenin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

