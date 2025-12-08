Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Orban'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde karşıladı.
İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmî törenle karşıladı.
Törenin ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Görüşmeler sonrasında anlaşmaların imza töreni ve iki liderin basın açıklaması sonrasında saat 18.30'da Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda resmi akşam yemeğinde buluşulacağı öğrenildi.