Ankara Keçiören'de bir kadın, eski sevgilisi tarafından kesici aletle ağır yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, M.S. suç aletiyle yakalandı.
ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde G.T. isimli kadın, eski erkek arkadaşı M.S. tarafından kesici aletle ağır şekilde yaralandı. Yaralı kadın, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, gelişmelerin kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu açıkladı.
Kaynak: RSS