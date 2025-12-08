Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Oteli'nde 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada 11 sanığa verilen ağır hapis cezalarının gerekçelerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli yangını davasında 406 sayfalık gerekçeli kararını yayımladı. Kararda, otel yönetiminin yangın güvenliği eksikliklerini görmezden geldiği, personeline 'misafirlere haber vermeyin' talimatı verdiği ve bunun 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Otel sahipleri ve yöneticiler, ruhsata aykırı tadilatlar, eksik acil çıkışlar, sprinkler sistemi bulunmaması ve yetersiz personel eğitimi nedeniyle ağır ihmaller yapmakla suçlandı. 34 çocuğun ölümü üzerine, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet; 44 kişiyi olası kastla öldürmekten ise 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

Diğer sanıklara farklı sürelerde hapis cezaları verilirken, bazı sanıklar beraat etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.