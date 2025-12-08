Düzce'de Camikebir Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 9 suç kaydı bulunan şüpheli U.Ö. tutuklandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 parça halinde 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
9 ayrı suç kaydı bulunan 37 yaşındaki U.Ö., TCK 188 kapsamında işlem yapılarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca U.Ö.'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.