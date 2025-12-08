Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıca U.Ö.'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 parça halinde 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

