İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği (İSATAG) Başkanı Aylin Özsavaş, Papa'nın İznik'e gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek bunun Türkiye'nin inanç turizmi açısından 'son 20 yılın en kritik kırılma noktalarından biri' olduğunu söyledi.

Turizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ülkelerin kültürel kimliğini dünyaya taşıyan önemli bir 'yumuşak güç' olduğunu vurgulayan Özsavaş, Türkiye'nin inanç turizmi alanında benzersiz bir mirasa sahip olduğunu ancak bu potansiyelin yıllardır yeterince değerlendirilemediğini ifade etti.

'TÜRKİYE ÜÇ TEMEL HAC KRİTERİNİ KUSURSUZ KARŞILIYOR'

Akademik turizm literatüründe hac destinasyonlarının 'tarihsel özgünlük', 'teolojik merkezilik' ve 'mekânsal süreklilik' kriterlerine göre değerlendirildiğini belirten Özsavaş, Türkiye'nin bu üç ölçütü de olağanüstü düzeyde karşılayan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Özsavaş, Türkiye'de Hristiyanlık tarihi açısından kilit öneme sahip pek çok merkezin bulunduğunu hatırlatarak; 'İznik Konsili (325) - Hristiyan inanç esaslarının belirlendiği yer. Efes Meryem Ana Evi - Katolik dünyasının hac merkezi. Tarsus'ta Aziz Paul - Hristiyan düşüncesinin kurucu figürü. Demre'de Aziz Nikola - Dünyanın 'Noel Baba' olarak tanıdığı aziz. Vahiy Kitabı'ndaki Yedi Kilise - Anadolu'nun kalbinde. Aziz Paul Yolu - Dünya çapında saygın bir hac rotası' dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu güçlü mirasa karşın uluslararası görünürlüğün düşük olduğunu ve istatistiklerin uzun yıllardır 'alarm verdiğini' belirten Özsavaş, son yıllardaki ziyaretçi sayısının Türkiye'nin potansiyeliyle bağdaşmadığını söyledi. 2007 yılında 143 bin 969 kişinin inanç turizmi kapsamında ziyaret ettiği Türkiye'yi 2024'te 13 bin 84, 2025'in ilk üç çeyreğinde ise 11 bin 171 kişi olduğunu belirten Özsavaş, bu tablonun nedeninin 'potansiyel eksikliği değil, strateji eksikliği' olduğunu ifade etti.

'İZNİK ZİYARETİ YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLABİLİR'

Papa'nın İznik ziyaretinin uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin kutsal rotalarına yönelik ilgiyi yeniden canlandırdığını belirten Özsavaş, bu gelişmenin bir 'dönüm noktası' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin doğru bir stratejiyle yıllık 200-250 bin inanç turisti ağırlayabileceğini vurgulayan Özsavaş, Türkiye'nin inanç turizmini güçlendirmek için kapsamlı bir ulusal planlama yapması gerektiğini belirtti ve ekledi:

'2027 yılı 'İnanç Turizmi Yılı' ilan edilmelidir. Bu, hem ülkemizin kadim mirasını görünür kılar hem de barış ve diyalog mesajımızı güçlendirir.'