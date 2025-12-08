TİHEK, Suriye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin kapsamlı raporunu, düzenlediği uluslararası hukuk paneliyle kamuoyuna sundu. TİHEK, savaş suçlarının belgelenmesi raporu tanıtıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Suriye'nin 8 Aralık Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümü kapsamında 'Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri: Suriye'de Savaş Suçlarının Belgelenmesi' başlıklı bir panel düzenledi.

Panelde, TİHEK tarafından hazırlanan 'Suriye'de Beşşar Esed Rejimi Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri' raporu tanıtıldı. Raporun, savaş sürecinde işlenen ağır ihlallerin belgelenmesi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıdığı belirtildi.

Programın açılış konuşmasını TİHEK Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptı. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Panelde uzmanlar, Esed rejiminin sivillere yönelik hak ihlalleri, uluslararası insancıl hukukta hesap verebilirlik mekanizmaları ve savaş suçlarının belgelenmesinin önemi üzerinde durdu. TİHEK, çalışmalarını bölgedeki insan hakları ihlallerinin görünür kılınması ve uluslararası topluma aktarılması yönünde sürdüreceğini açıkladı.