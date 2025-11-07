Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) çalıştayına onur konuğu olarak katılmak üzere geldiği Alanya'da, hem uluslararası gazetecilerle bir araya gelecek hem de Gazipaşa Marina'nın açılışını gerçekleştirecek.

ANTALYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Alanya'ya gelerek yoğun bir program gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından düzenlenen ve 41 ülkeden 310 gazetecinin katıldığı uluslararası çalıştaya onur konuğu olarak katılacak.

Saat 13.00'te Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inecek olan Bakan Uraloğlu, 14.00'te Eftelia Marin Otel'de yapılacak çalıştayda bir konuşma gerçekleştirecek. Uraloğlu, konuşmasının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak ve İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü ile onurlandırılacak.

Bakan Uraloğlu'nun, programın devamında saat 16.00'da Gazipaşa Marina'nın açılışını gerçekleştirmesi, ardından saat 17.30'da Mısır'daki bir programa katılmak üzere Alanya'dan ayrılması planlanıyor.

DİM: 'SAYIN BAKANIMIZI ALANYA'DA AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Bakan Uraloğlu'nu Alanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dim, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaşım ve altyapı alanında ülkemize çok önemli yatırımlar kazandıran Sayın Bakanımız, yalnızca Türkiye'de değil, Türk devletleri dâhil olmak üzere uluslararası alanda da takdir gören bir devlet adamıdır. Kendisine bu müstesna hizmet ödülünü takdim etmekten büyük gurur duyuyoruz' dedi.