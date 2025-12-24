Konya'da Meram Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle tamamlanan Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkez, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde Meram'ın yeni adresi olacak.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aymanas Mahallesi'nde hayata geçirilen Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, geniş katılımlı bir törenle açıldı. Açılışa Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe belediye başkanları, sağlık yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sağlığı belediyecilik anlayışlarının merkezine aldıklarını belirterek, '2025'i yatırımlarla kapatıyor, 2026'ya da yeni sağlık yatırımlarıyla giriyoruz. Bu merkez, sadece Aymanas'a değil tüm Meram'a hizmet verecek' dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ise Türkiye'nin sağlıkta güçlü bir birinci basamak hizmet altyapısına ulaştığını vurgulayarak, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın da Konya'nın kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğiyle örnek bir şehir olduğunu belirterek, merkezin sağlık hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracağını söyledi. Dualarla açılan sağlık kompleksi; 8 birimli Aile Sağlığı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezini aynı çatı altında buluşturuyor. Merkezlerde aile hekimliği, anne-çocuk sağlığı, erken kanser taramaları, psikolojik danışmanlık ve sağlıklı yaşam hizmetleri sunulacak.