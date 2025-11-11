TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayında ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda yükseldi. Ticaret satış hacmi yüzde 10,3, perakende satış hacmi ise yüzde 14,3 arttı. Veriler, özellikle perakende satışların yükseliş trendini sürdürdüğünü ve tüketici harcamalarının ticaret hacmini desteklediğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayında ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3 yükseldi.

Detaylara bakıldığında, toptan ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 8,9 artarken, perakende ticaret satış hacmi yıllık yüzde 14,3 artış kaydetti.

Aylık karşılaştırmada ise Eylül ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 4,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin satış hacmi yüzde 0,4 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,0 ve perakende satış hacmi yüzde 2,2 arttı.