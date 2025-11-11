TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 arttı. Aylık bazda ise toplam ciro yüzde 4,6 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin Ciro Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi (2021=100), yıllık bazda yüzde 37,5 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde; sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 30,5 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 32,8 yükseldi. Ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 41,6 artış kaydetti, hizmet sektörü ciro endeksi ise yüzde 37,0 arttı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, toplam ciro endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 arttı.

Sektörel bazda aylık değişimler ise; sanayi yüzde 2,8 arttı, inşaat yüzde 6,5 azaldı, ticaret yüzde 7,7 yükseldi, hizmet yüzde 1,9 arttı.

TÜİK verilerine göre, Eylül ayında ticaret ve hizmet sektörleri cirodaki artışa en güçlü katkıyı yaparken, inşaat sektörü bu dönemde gerileme gösterdi.