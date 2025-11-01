Ticaret Bakanlığı tarafından, 'Patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır.' açıklaması yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 'Kamuoyunda ve sosyal medya mecralarında, kaynak olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) gösterildiği bir haberde; patatesin üretici ve market fiyatları arasında yüksek oranlı farklar bulunduğuna ilişkin çeşitli paylaşımlar yapılmaktadır. Bazı platformlarda, üreticide 5 TL olan patatesin market raflarında 25 TL'ye satıldığı iddia edilerek fiyat farkının yüzde 382'ye ulaştığı öne sürülmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi, spekülatif paylaşımların önlenmesi ve piyasalarda fiyat istikrarının korunması amacıyla aşağıdaki hususların bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz:

⁠Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 TL seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan '25 TL' gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. •⁠ ⁠Üretici ile market arasındaki fiyat farklarının takibi düzenli olarak yapılmakta; arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir.

⁠Haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından ülke genelinde etkin denetimler yürütülmekte olup, mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır.

⁠Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için, ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir. Vatandaşlarımızdan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi açıklamalarımızı takip etmelerini önemle rica ederiz. Ticaret Bakanlığı olarak, hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.' denildi.