Kayseri Talas Belediyesi, ilçenin en gözde lokasyonlarında yer alan villa parsellerini satışa sunuyor. Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde bulunan 18 adet villa parseli, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların yatırımına açılıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta yatırımcıların yüzünü güldürecek kampanyada, vade farksız ve 36 aya varan taksit imkânı da sunuluyor. Böylece vatandaşlar, uygun şartlarla Talas'ın gelişen bölgelerinde arsa sahibi olma fırsatı yakalıyor.

SATIŞ TARİHİ 6 KASIM

Villa parsellerinin satışı 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 15.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat ederek detaylı bilgi alabilecek.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

Talas Belediyesi, bu projeyle hem yatırımcılara avantajlı bir fırsat sunmayı hem de ilçenin planlı ve modern gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.