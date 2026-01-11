THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş programında düzenlemeye gitti.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda uçak seferlerinde kısıtlamaya gidileceğini bildirdi. Üstün, bu kapsamda 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel uçuş bilgilerini THY'nin resmi kanalları üzerinden takip etmeleri istendi.
Uçuşlara göre güncel bilgilere ulaşmak için tıklayabilirsiniz