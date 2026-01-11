Bunlar da ilginizi çekebilir

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda uçak seferlerinde kısıtlamaya gidileceğini bildirdi. Üstün, bu kapsamda 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini açıkladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

