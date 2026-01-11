Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniyeliler Anıtkabir'de bir araya geldi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen programda hem kurtuluş coşkusu yaşandı hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri, bu yıl da geleneksel olarak Anıtkabir'de başladı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC), Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Osmaniyeli Bürokratlar ve Akademisyenler Platformu (OBADER) tarafından organize edilen programa çok sayıda Osmaniyeli katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyen katılımcılar, kortej eşliğinde Anıtkabir'e ulaştı. 7 Ocak Osmaniye'nin Milli Mücadele zaferinin 104. yılı dolayısıyla hazırlanan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti çelengi, OGC Başkanı İsrafil Avcı tarafından Atatürk'ün mozolesine sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu.

OGC Başkanı İsrafil Avcı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, Osmaniye'nin kurtuluş mücadelesinde gösterdiği kahramanlığı ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı vurgulayan anlamlı bir mesaj bıraktı.

Ziyaretin ardından Osmaniyeliler Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Anıtkabir ziyaretiyle birlikte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü de Atatürk'ün huzurunda kutlandı.

Başkan Avcı, kurtuluş yıl dönümü ile gazeteciler gününün aynı tarihe denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Program, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Misafirhanesi'nde devam etti. Osmaniye'ye özgü tirşik, kömbe, yer fıstığı, Kadirli turpu ve Osmaniye gazozu gibi yöresel lezzetler davetlilere ikram edildi.

Programa katılan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da Ankara'da hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

OGC Başkanı İsrafil Avcı yaptığı konuşmada, 7 Ocak'ın Osmaniye için sadece bir tarih değil, büyük bir onur ve direnişin sembolü olduğunu vurgulayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı. Avcı, 'Bugünün organizasyonunda emeği geçen, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy ve Yönetimine, Osmaniye Bürokrat ve Akademisyenler Derneği adına sevgili kardeşim Selami Gül ve ekibine, her zaman bu organizasyonlarda bizleri yalnız bırakmayan Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'na, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tabip Tümgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek'e katkılarından dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Tekrardan tüm misafirlerimizin bayramını kutluyor, nice bayramlar temenni ediyor, saygılar sunuyorum' diye konuştu.

Etkinlik, katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdimiyle sona erdi.