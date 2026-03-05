Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), taşınmaz temini işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle bazı ifadeler kaldırılırken, yenilenebilir enerji projeleri için acele kamulaştırma sürecine ilişkin yeni bir geçici madde eklendi.

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan 'Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, 2 Kasım 2021 tarihli yönetmeliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'tesisler için gerekli olan' ibaresi metinden çıkarıldı.

Yönetmeliğe ayrıca yenilenebilir enerji projelerine ilişkin acele kamulaştırma sürecini düzenleyen yeni bir geçici madde eklendi. Buna göre, önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisinin talebinin uygun görülmesi halinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim faaliyetleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 33'üncü maddesi kapsamında Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

Mahkeme tarafından verilecek acele el koyma kararlarının ardından yürütülecek diğer işlemler ise ilgili kanun hükümlerine göre sürdürülecek.