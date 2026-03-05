Bunlar da ilginizi çekebilir

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışması, gerekli güvenlik önlemleri alınarak titizlikle tamamlandı.

Bu kapsamda, Kozluk Mahallesi Numan Kahya Sokak No: 42 adresinde tehlike arz eden bina, belediye encümen kararı doğrultusunda kontrollü şekilde yıkılarak bölge güvenli hale getirildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde güvenliği tehdit eden metruk yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli İzmit'te Kozluk Mahallesi Numan Kahya Sokak'ta tehlike arz eden bina, İzmit Belediyesi encümen kararıyla yıkılarak bölge güvenli hale getirildi.

