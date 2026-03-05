Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı kullanan vatandaşların tasarrufuna yönelik yeni bir indirimi duyurdu. Kredi kartı biniş ücreti 36 TL'den 33 TL'ye düşürüldü. Ayrıca yapılan online yükleme işlemlerinde de indirime gidildi.

MANİSA (İGFA) - Yeni sistemle hem günlük ulaşımda hem de dijital işlemlerde vatandaşın ödediği tutar düşürüldü.

Uygulama, toplu taşıma hizmetinden düzenli olarak yararlanan vatandaşların bütçesine katkı sağlarken, dijital işlemleri tercih eden kullanıcılar için daha ekonomik bir yapı oluşturdu. Toplu taşımada kredi kartı ile biniş ücreti 36 TL'den 33 TL'ye düşürüldü. Ayrıca ulaşım kartlarına internet üzerinden yapılan yükleme işlemlerinde de indirime gidildi. Böylece hem günlük ulaşımda hem de online işlemlerde vatandaşın ulaşım maliyeti azaltıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme ve yerli altyapı yatırımları doğrultusunda hizmet süreçlerini sadeleştirmeye ve maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Ücret Toplama Sistemi ile hem belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Aynı zamanda vatandaşların daha uygun koşullarda ulaşım hizmeti alması hedefleniyor.