Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan 1 ton 413 kilogram esrar ele geçirdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR şüpheli bulunarak takibe alındı.

X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği Bodrinin de katıldığı detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede TIR'ın taşıdığı yasal yükün içerisine gizlenmiş halde 1 ton 413 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 271 milyon TL olduğu belirlenirken, maddelerin imha edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelesini 2026 yılında da kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.