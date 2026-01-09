Bunlar da ilginizi çekebilir

Antalya'da milyon dolarlık kripto para gaspı çetesi çökertildi

MEB Akademi Giriş Sınavı konuları belli oldu

PFDK'dan hakem ve gözlemcilere ceza yağmuru

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan karşılaşmanın, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgâra yönelik uyarıları dikkate alınarak saat 18.45'e çekildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından müsabakanın saatinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir 12'de 12 için parkeye çıkıyor

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla erkene alındığını duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.