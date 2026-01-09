Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla erkene alındığını duyurdu.
İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından müsabakanın saatinin yeniden düzenlendiği belirtildi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan karşılaşmanın, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgâra yönelik uyarıları dikkate alınarak saat 18.45'e çekildiği bildirildi.