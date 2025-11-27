Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerini ilgilendiren önemli teslimatları duyurdu. TF-2000 hava savunma muhribinin ilk blok inşasına başlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik savunma sanayi çalışmalarında yeni gelişmeleri açıkladı.

Bakanlık, Kara Kuvvetleri Komutanlığına muhtelif miktarda 17 kişilik karinalı botun muayene ve kabulünün tamamlanarak envantere alındığını duyurdu. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin farklı kalibrelerde silah ve mühimmat teslimatları da başarıyla gerçekleşti.

ASFAT AŞ'nin ana yükleniciliğinde yürütülen projeler kapsamında, '8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi'nin prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri tamamlanan ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Ayrıca Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağı 21 Kasım'da Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Bakanlık, 1-4 Aralık'ta Mısır'da düzenlenecek EDEX-2025 Fuarı'na İstanbul Tersanesi Komutanı ve beraberindeki heyetin katılım sağlayacağını bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile Baykar arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA'ya ilişkin iniş-kalkış testleri, Albatros-S KİDA ile müşterek harekât ve güdümlü mermi atış provalarının 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da icra edilmesi planlandı.

Açıklamanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmesi beklenen TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi oldu.

Proje kapsamında ilk geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlandığı belirtildi. Bakanlık, geminin çelik kubbenin de bir parçası olarak kısa sürede inşa edileceğini ve Deniz Kuvvetlerinin hava savunma yeteneklerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.