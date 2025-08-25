2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Adayların tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ykssonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

KAYIT SÜRECİ BAŞLIYOR

2025-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt işlemleri 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise işlemlerini 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversitenin belirttiği tarihler ve belgeler doğrultusunda başvuru yapmaları gerekiyor. E-kayıt yapan adaylar da üniversitelerinin duyurularına göre işlem gerçekleştirecek.

https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1959870512374665437