Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası için taban tavan fiyatı belirlenmesi çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Zorunlu trafik sigortası için TESK tavan ve taban fiyat uygulanması önerisinde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Palandöken, fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini ifade etti.

"Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor" diyen Palandöken, açıklamasında "Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100'e varan farklar olabiliyor. Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor. Zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi şart" vurgusu yaptı.

Karayollarında seyreden tüm araçlar için bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, Zorunlu trafik sigortası, artık vatandaş için ciddi bir olumsuzluk oluşturduğunu belirterek, "Bu sorunun çözülmesi ve fiyatların makul bir tarifeye çekilmesi gerekiyor. Kasko ve diğer poliçelerde, sigorta şirketleri kendi kriterlerine göre poliçe düzenleyebilir; bu, vatandaşın tercihine bağlıdır. Ancak zorunlu trafik sigortasında böyle bir serbestlik olamaz. Ticari veya özel araçlar, kara yollarında seyreden tüm taşıtlar için bu problem giderek büyüyor. Fiyatlar hızla artarken, vatandaşlar bu durumdan ciddi anlamda rahatsız oluyor. Bu sorun mutlaka çözülmelidir" dedi.