Resmi Gazete'de bugün yayımlanan terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun uyarınca mal varlıklarının dondurulması kararlaştırılan 3'ü şirket, 7 kişiye ilişkin kararlar yer aldı. Aynı gazetede daha önceden haklarında mal varlıkları dondurulan 4 kişinin ise kararları kaldırıldı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre FETÖ/PDY ve DEAŞ bağlantılı şüphelere yönelik mali tedbirler alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzalı yayımlanan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında malvarlığı dondurma işlemlerinde; FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle 4 kişi, DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı 3 kişinin mal varlıkları donduruldu. Ayrıca aynı kararda FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı 3 kuruluşun da Türkiye'deki mal varlıkları dondurulanlar arasında yer aldı.

Bu kişiler hakkında banka hesapları, taşınmazlar, menkul kıymetler ve diğer malvarlıkları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlandı. Karar, terörün finansmanına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi amacıyla alındı.

4 KİŞİNİN KARARI KALDIRILDI

Öte yandan daha önceki yıllarda (2021-2023 dönemlerinde) FETÖ/PDY ve DEAŞ bağlantısı şüphesiyle malvarlığı dondurulan 4 kişi hakkında alınan kararlar da kaldırıldı. Bu kişiler artık mal varlıkları üzerindeki kısıtlamalardan kurtuldu.

Makul sebeplerin ortadan kalktığı değerlendirilen isimler şöyle: