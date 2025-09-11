TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği, Lalapaşa, Merkez, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde görev alacak gönüllü ilçe sorumluları ile Edirne genelinde aktif gönüllüler arıyor. Başvurular fotoğraflı özgeçmiş ile e-posta üzerinden yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği, doğa koruma çalışmalarına destek olmak amacıyla gönüllü ilçe sorumluları ve aktif gönüllüler aradığını duyurdu.

Gönüllü adaylarında TEMA Vakfı’nın vizyon ve hedeflerini benimsemek, çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak, araştırmacı ve bilinçli davranmak gibi özellikler aranıyor.

Ayrıca gönüllülerin çalışmalara zaman ayırabilecek ve temsil sorumluluğunu üstlenebilecek nitelikte olması bekleniyor.

Lalapaşa, Merkez, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde Gönüllü İlçe Sorumluları, Edirne genelinde ise aktif gönüllüler için başvuruların fotoğraflı özgeçmişlerini e-posta yoluyla [email protected] yapmaları istendi.